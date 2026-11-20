Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alan Ezelnur Karalar, altın madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

İtalya'da 18-27 Ekim'de gerçekleştirilen şampiyonada, "full contact" kategorisinde 18 yaşındaki Ezelnur, 56 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Antalya'da geçen yıl düzenlenen dünya şampiyonasında gümüş madalya kazanan Ezelnur, bu kez kürsünün zirvesinde yer alarak madalyanın rengini sarıya çevirdi.

Başarısıyla ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmanın gururunu yaşayan milli sporcu, büyükler kategorisinde de aynı başarıyı elde etmek için çalışmalarını Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü tesislerinde antrenörü Murat Turan eşliğinde sürdürüyor.

"Kick boksta akla gelen isim olmak istiyorum"

Ezelnur Karalar, AA muhabirine, şampiyona öncesi sıkı hazırlık dönemi geçirdiğini söyledi.

Günde çift idman yaptıklarını belirten Ezelnur, "Yeme ve içmemize dikkat ediyorduk. Hocamız da her zaman destek verdi. Mental olarak çok destek sağladı. Kilomuza çok dikkat ettik. Antrenmanlarda da gün içerisinde zaman zaman maçlar yapıyorduk." dedi.

Ezelnur, milli duygularla ringe çıktığını, maçları çok ciddiye aldığını dile getirerek, "İlk kura listesi açıklandığında rakiplerime nasıl dövüştüklerine dair hiç bakmadım. Antrenörüm 'Kendin gibi dövüş ve rakiplerini izleme.' tavsiyesinde bulundu. Şampiyonada çeyrek ve yarı final maçlarını aldıktan sonra geçen yılın dünya şampiyonuyla karşılaştım. Ringe çıktık, karşılıklı dövüştük ve kazandım. Şampiyon olduktan sonra üstümden koca bir yük kalktı. Büyükler kategorisinde aynı sıklette bir daha dünya şampiyonu olmak istiyorum. Tekrar milli formayı giymek ve al bayrağı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyon olduktan sonra çok heyecanlandığını anlatan Karalar, "Kupayı nasıl tutacağımı bilemedim. Elim ayağım birbirine dolaştı. Tüylerim diken diken oldu. Büyüklerde de ünvanı korumak istiyoruz. 56 kilo deyince kick boksta akla gelen isim olmak istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Murat Turan: "Çalışıp şampiyonluğu ülkemize getirdik"

Milli takım antrenörü Murat Turan da verimli bir hazırlık döneminin ardından şampiyonada gösterdikleri üstün performansla şampiyonluğu elde ettiklerini kaydetti.

Sporcuyu sadece fiziksel olarak bir noktaya getirmenin şampiyonluk kazandırmayacağını anlatan Turan, "Onları mental olarak da bu atmosfere hazırlamamız gerekiyor. Çalışıp şampiyonluğu ülkemize getirdik. 2027 yılında da aynı şekilde şampiyonluk için uğraşacağız. Çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Turan, bir sporcunun dünya şampiyonu olduktan sonra hedef ve antrenman şeklinin değişmeye başladığını dile getirerek, ünvanı korumak, bir sonraki şampiyonalarda başarıya ulaşmak, uluslararası turnuvalarda ne kadar madalya ve kupalar varsa almak istediklerini sözlerine ekledi.