Fabio Miretti Beşiktaş'ta Heyecanlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fabio Miretti Beşiktaş'ta Heyecanlı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, İtalya dışında futbol oynamanın heyecanını yaşıyor.

Beşiktaş'ın Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Fabio Miretti, "İtalya dışında ilk kez futbol oynayacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi 23 yaşındaki İtalyan oyuncu Fabio Miretti, kulübün resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

"İçimde taşıdığım en değerli şey çocukluk dostluklarım"

Futbol yolculuğunu değerlendiren Miretti, "Şimdiye kadar kat ettiğim yol ve kariyerimin geldiği nokta bana büyük bir gurur veriyor. Ancak en çok hatırladığım şey, parkta kurduğumuz arkadaşlıklar. O dönemde edindiğim dostluklar, içimde taşıdığım en değerli şeyler. Juventus altyapısına ilk adım attığımda başardığım şeylerin hiçbirini hayal etmiyordum. Çocukken sadece eğlenmeyi düşünürsünüz. Juventus formasıyla ilk profesyonel maçıma çıktığım gün bir hayalim gerçekleşti" şeklinde konuştu.

"Nedved örnek aldığım oyuncuydu, saçlarımı onun gibi uzatırdım"

Çocukluğunda Pavel Nedved'i örnek aldığını belirten 23 yaşındaki oyuncu, "Nedved oynarken ben çok küçüktüm ancak saçlarımı onunki gibi uzattığımı hatırlıyorum. Annemle babam bunu hala anlatır" dedi.

"Italiano buraya gelmemde çok önemli bir etken oldu"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano hakkında da konuşan Miretti, "Kendisini teknik direktör olarak tanıyorum ve futbola bakış açısına her zaman hayranlık duydum. Buraya gelme kararımda çok önemli bir etken oldu. Kulübün beni kadroda çok görmek istemesi de beni çok mutlu etti. İtalya dışında ilk kez futbol oynayacağım için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

"En rahat hissettiğim yer 8 numara pozisyonu"

Saha içindeki görev alanına dair konuşan İtalyan futbolcu, "Genoa'da ilk zamanlar biraz daha ileri pozisyonda oynuyordum. Kendimi en rahat hissettiğim yer, 'mezzala' dediğimiz iç orta saha, yani 8 numara pozisyonu. Ancak altyapı ve A takım kariyerimde sık sık 10 numara, zaman zaman da 6 numara oynadım. Orta sahanın her bölgesinde oynamaya hazırım" değerlendirmesinde bulundu.

"Kenan ve Çelik Beşiktaş'ı anlattı"

Transfer süreci öncesinde İtalya'dan arkadaşlarıyla görüştüğünü aktaran genç oyuncu, "Son günlerde Kenan ve Çelik'le konuştum. İkisi de İstanbul'un çok güzel bir şehir, Beşiktaş'ın ise büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Çelik, havalimanına vardığımda ne yapmam gerektiğine kadar beni hazırladı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, İtalya, Fabio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fabio Miretti Beşiktaş'ta Heyecanlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler

21:03
Süper Lig’de inanılmaz maç 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 904’te kazandılar
Süper Lig'de inanılmaz maç! 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar
21:00
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
20:33
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz
20:03
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
18:35
Girne’deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8’e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 21:27:31. #7.13#
SON DAKİKA: Fabio Miretti Beşiktaş'ta Heyecanlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement