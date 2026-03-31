Facia ucuz atlatılmış! Sadettin Saran'ın yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

31.03.2026 21:56
Sadettin Saran'ın yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Facia ucuz atlatılmış.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, bugün arabasıyla kulüp binasına seyahat ettiği sırada trafik kazası geçirdi.

SADETTİN SARAN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre Saran, evinden stada hareket ederken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi. Saran ve şoförünün durumunun iyi olduğu, araçta ise hasar meydana geldiği aktarıldı. Başkan Saran'ın kazanın ardından bacağında, kolunda ve boynundan ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sadettin Saran'ın içinde bulunduğu aracın kaza anına görüntüleri ortaya çıktı. Aynı güzergahta ilerleyen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıyan kazada, emniyet şeridinden ilerleyen Sadettin Saran'ın aracı, belirli bir hızda ilerlerken bir anda emniyet şeridine giren arabaya çarptığı görüldü. Motosikletli vatandaşın olay yerinde durarak Saran'ın aracına gittiği ve yardım ettiği görüldü. 

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Yapay zeka ’’Suçlu’’ dedi, hayatı karardı Yapay zeka ''Suçlu'' dedi, hayatı karardı
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı
Çin’de tünel inşaatında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti Çin'de tünel inşaatında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti

21:43
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele
21:41
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
20:27
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
19:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ateşkes açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması
