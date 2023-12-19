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Fadıloğlu: "100. yıl coşkumuz devam ediyor" - Son Dakika
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Fadıloğlu: "100. yıl coşkumuz devam ediyor"

Şehitkamil Belediyesi, 25 Aralık Geleneksel Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel 3x3 Basketbol Kupası, parke üzerinde 100 farklı takımdan 388 basketbolcunun katılımıyla düzenlendi.

Fadıloğlu: "100. yıl coşkumuz devam ediyor"
19.12.2023 - 11:23,
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Şehitkamil Belediyesi, 25 Aralık Geleneksel Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel 3x3 Basketbol Kupası, parke üzerinde 100 farklı takımdan 388 basketbolcunun katılımıyla düzenlendi. Potanın geleceğinin buluştuğu organizasyonda dev adamların ve potanın perilerinin güzel oyunu, tribünleri dolduran sporseverlerden uzun süre alkış aldı.

25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel 3x3 Basketbol Kurtuluş Kupası, 6 farklı kategoride büyük heyecana sahne oldu. Farklı forma renkleriyle parke üzerinde yerini alan basketbolcular, sahaya yansıttıkları performansla organizasyonu kendilerine ayrılan bölümlerden keyifle takip eden basketbolseverlerin de beğenisi kazandılar.

3x3 basketbol organizasyonlarının adresi İbrahimli Spor Merkezi'nde sporcuları yalnız bırakmayan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, günün anısına katılımcı sporculara hatıra madalyaları ve ödüllerini takdim ettiler.

Spora gönül veren herkes gönüllerin şampiyonu

3x3 Basketbol Turnuvası açılış seremonisinde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spora gönül veren herkesin gönüllerin şampiyonu olduğunu belirtti. Başkan Fadıloğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlediğimiz ve finaline büyük bir coşkuyla yaklaştığımız 100. Gençlik ve Spor Organizasyonu, Geleneksel 25 Aralık Kurtuluş Kupası 3x3 Basketbol Turnuvası ile devam ediyor. Sahalarda, kulvarlarda, kortlarda, salonlarda düzenlenen etkinliklere çok büyük bir ilgi var. Bu noktada başta saygıdeğer velilerimiz başta olmak üzere, federasyonlarımızın ve okullarımızın kıymetli idareci ve antrenörlerine, federasyonlarımıza ve hakemlerimize, organizasyonlara emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. 3x3 Basketbol Turnuvası, 100 farklı takımdan 400'e yakın sporcumuzun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Son dönemlerde çocuklarımızdan ve gençlerimizden büyük ilgi gören bu branşın en nitelikli şartlarda gerçekleşmesinde Türkiye Basketbol Federasyonu ile büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, sonuçlar ne olursa olsun spora gönül veren tüm katılımcılarımızın gönüllerimizin şampiyonu olduğu ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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