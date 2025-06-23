Fair Play Buluşmaları Muğla\'da Başlıyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun yeni dönem çalışmalarının ilk etkinliği, 24 Haziran 2025 tarihinde saat 15.00'te Muğla'da gerçekleştirilecek. Muğla Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B Salonu'nda spor camiasının geniş katılımıyla yapılacak.

"Fair Play Buluşmaları" başlığı altında başlatılan bu önemli etkinlik serisinin ilk durağı Muğla olacak. Etkinlik, Türkiye genelinde Fair Play felsefesinin yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenleniyor.

Panele; TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, Milli Atlet Necdet Ayaz, akademisyenler Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu ve Doç. Dr. Pero Duygu Dumangöz ile spor medyasının önemli isimleri Deniz Satar, Mustafa Göksu, Mustafa Karagöl, Hüseyin Özkök, Başak Dönmez ve Kaan Duygu katılarak Fair Play konusunda katılımcılara görsel sunumlarla bilgi aktaracak.

Komisyon üyeleri, panel kapsamında "Fair Play nedir?", "Fair Play ve Kişisel Gelişim", "Atatürk ve Fair Play" ile "Fair Play'in Toplumsal Önemi" başlıklı sunumlarla, Fair Play'in hem sportif hem de sosyal yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çekecek.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın davetiyle gerçekleşecek etkinlikte, Muğla'da sporun tüm paydaşları bir araya gelecek. Sporcular, antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri, yöneticiler ve hakemler gibi geniş bir katılımcı profili ile gerçekleştirilecek panelde ayrıca, Fair Play Komisyonu'nun daha önce hazırladığı karikatür ve fotoğraf sergisi de ziyaretçilere sunulacak.

Fair Play Buluşmaları, hem spor kültürünün gelişimine katkı sunmayı hem de toplumda etik değerlere dikkat çekmeyi amaçlıyor. Etkinlik, 24 Haziran 2025 Salı günü saat 15.00'te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B Salonu'nda gerçekleştirilecek. - MUĞLA