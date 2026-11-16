Faruk Erdoğan'ın üç gol attığı maçta Osmanelispor, Karamürselspor'u 4-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Faruk Erdoğan'ın üç gol attığı maçta Osmanelispor, Karamürselspor'u 4-1 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Faruk Erdoğan\'ın üç gol attığı maçta Osmanelispor, Karamürselspor\'u 4-1 yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 6. Grup 5. hafta maçında Osmanelispor, sahasında Karamürselspor'u 4-1 mağlup etti. Faruk Erdoğan'ın üç gol kaydettiği karşılaşmada puanını 9'a yükselten Osmanelispor, 12 takımlı grupta 3. basamağa çıktı.

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, dün kendi evinde konuk ettiği Karamürselspor'u rahat yendi.

PGL 6. Grup 5. hafta müsabakasında dün Osmaneli İlçe Stadı'nda Osmanelispor, Kocaeli temsilcisi Karamürselspor'u konuk etti. Maça Balaban Meydan taraftar grubunun baskısını da alarak iyi başlayan Osmanelispor müsabakanın 14'üncü dakikasında Faruk Erdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına daha istek ve arzulu başlayan ev sahibi Osmanelispor maçın 68'inci dakikasında Ruhi Yıldız'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 80'inci dakikasında takımın golcüsü Faruk Erdoğan takımın 3'üncü golünü kaydetti. Nadir gelişen Karamürselspor ataklarından birinde maçın 90'ıncı dakikasında bir pozisyonda maçın orta hakemi Mırweıs Ayıngan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Berk Kulalu topu filelere gönderirken, durumu 3-1'e getirdi. Maçın 90+2'inci dakikasında Faruk Erdoğan kendisinin 3'üncü takımın 4'üncü golünü kaydetti. Bu golden aynı zamanda maçın skoru olurken, Osmanelispor puanını 9'a çıkardı. 12 takımlı grupta 5 maçta 3 berberlik 2 galibiyet alan Osmanelispor 3'üncü sıraya yükseldi.

Osmanelispor ligin 6'ncı haftasında ligde 5'te 5 yapan Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a konuk olacak.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerFaruk ErdoğanFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
Mahsun Kırmızıgül’den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:09
ABD’deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
11:58
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:43:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Faruk Erdoğan'ın üç gol attığı maçta Osmanelispor, Karamürselspor'u 4-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android