Aşırı sağcılar sokaklara indi! Dünya Kupası maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Aşırı sağcılar sokaklara indi! Dünya Kupası maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

15.12.2022 08:53
Aşırı sağcılar sokaklara indi! Dünya Kupası maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Fas ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası yarı final maçı sonrası, Paris sokakları karıştı. Aşırı sağcı Fransızlar ile Faslı taraftarlar arasında çıkan olaylara polis müdahale etti.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda Fas ile Fransa, yarı final turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa'yı kazanırken, Paris'te ortalık savaş alanına döndü.

POLİS SERT MÜDAHALE ETTİ

Karşılaşma devam ederken oldukça sakin olan Paris sokakları, son düdüğün çalmasıyla birlikte karıştı. Faslı taraftarlar ve aşırı sağcı Fransızlar arasında çıkan olaylara polis sert müdahale etti.

Aşırı sağcılar sokaklara indi! Dünya Kupası maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

"IRKÇILIK SUÇTUR"

Nice'te de sokaklar karışırken Fransız milletvekilli Antoine Leaument çıkan olaylara ilişkin Twitter'da yaptığı açıklamada, "Nice'te faşistler ırkçı sözler söyleyerek Faslı taraftarlara saldırıyor. Irkçılık suçtur." ifadelerini kullandı. Lyon, Nice ve Montpellier kentlerinde aşırı sağcı grupların, Faslı taraftarlara karşı saldırılarının planlı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Aşırı sağcılar sokaklara indi! Dünya Kupası maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
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Fransa, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aşırı sağcılar sokaklara indi! Dünya Kupası maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


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