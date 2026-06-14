Fas Taraftarlarından Filistin'e Destek - Son Dakika
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Fas Taraftarlarından Filistin'e Destek

14.06.2026 05:02
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Fas, Brezilya ile 1-1 berabere kaldığı maçta Filistin'e destek verdi; provokasyon yaşandı.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Brezilya ile 1-1 berabere kalan Fas'ın taraftarları maç öncesi New York'taki meydanlarda, karşılaşma sırasında ise tribünlerde Filistin'e destek verdi.

Dünya Kupası finaline de ev sahipliği yapacak olan ABD'deki New York New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 5 kez Dünya Kupası kaldıran Brezilya ile turnuva tarihinde yarı final gören ilk Afrika ve Arap ülkesi olan Fas karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ererken her fırsatta Filistin'e desteğini gösteren Faslı taraftarlar, kale arkası tribünlerinde Filistin bayrağı açtı.

Maçtan önce de New York'un ünlü Times Meydanı'nda toplanan Fas taraftarları, Filistin bayrağı salladı ve "Filistin'e Özgürlük" sloganları attı.

Öte yandan, Fas taraftarlarının bulunduğu alanın üst tribünlerinde yer alan bir kişi, İsrail bayrağı açarak provokasyona yol açmak istedi.

Yarı finale çıkan ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi Fas

Fas, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkarak bu başarıyı elde eden ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti.

Hem Afrika hem de Arap ülkesi olan Fas, benzer bir başarıyı 2026 Dünya Kupası'nda da göstermeye çalışacak.

Kaynak: AA

Brezilya, Filistin, Politika, Futbol, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas Taraftarlarından Filistin'e Destek - Son Dakika

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