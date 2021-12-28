Fatih Arda İpçioğlu, tarih yazdı

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, 4 tepe tarihinde finale kalan ilk Türk oldu.

Daha önce üç kez dünya kupasında finale kalma başarısı gösteren Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlamanın en prestijli organizasyonu olan 4 tepe turnuvasının ilk ayağında Almanya'da yapılan eleme yarışmasında 70 sporcu arasından 32. sırada yer alarak finale kalma başarısı gösterdi. Fatih, 4 tepe tarihinde final yarışmasına katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını elde etti. - İSTANBUL