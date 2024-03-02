Spor

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Mahkeme Altı Halı Saha açılışını yaptı.

Ayvansaray'da yapılan açılış töreninde Mehmet Ergün Turan'ın yanı sıra Fatih Kulüpler Birliği Başkanı Gökhan Ceyhan, MHP Fatih İlçe Başkanı Muharrem Caymaz, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa ve Fatih'te bulunan amatör spor kulüplerinin temsilcileri yer aldı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çocukların sporla kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu belirterek, "Semt sahalarını yapmak çok kıymetli. Fatih'in sahaya en çok ihtiyacı olan semtlerden bir tanesi Ayvansaray bölgesi. Bu bölgedeki çocuklar biraz da dezavantajlı. Eskiden burada bir semt sahası varmış ama yıllar içinde yok olmuş. Bu semt sahasını şimdi modern bir şekilde yaptık ve burada binlerce yavrumuz oynayacak. Burada 100 yıllık spor kulüplerimiz var. O spor kulüpleri vesilesiyle de gençler burada spor yapacak." ifadelerini kullandı.

"Spor kulüpleri ile belediyemiz işbirliği içerisinde"

Yapılan halı sahaların tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayan Turan, "Bir taraftan Mevlanakapı'da yeni bir halı saha yapıyoruz. Bunların tamamı ücretsiz. Spor kulüpleri ile belediyemiz işbirliği içerisinde. Bu halı sahaları ücretsiz işletiyoruz. Sportif alanlar geliştikçe spor gelişecek. Spor geliştikçe de çocuklarımızın kötü akışkanlıklara gitme oranı düşecektir." diye konuştu.