Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Mahkeme Altı Halı Saha açılışını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Mahkeme Altı Halı Saha açılışını yaptı

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ayvansaray'da yapılan açılış töreninde çocukların sporla kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu belirterek, semt sahalarının önemini vurguladı. Yapılan halı sahaların tamamen ücretsiz olduğunu ve spor kulüpleri ile belediyenin işbirliği içerisinde olduğunu söyledi.

02.03.2024 16:41  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Mahkeme Altı Halı Saha açılışını yaptı.

Ayvansaray'da yapılan açılış töreninde Mehmet Ergün Turan'ın yanı sıra Fatih Kulüpler Birliği Başkanı Gökhan Ceyhan, MHP Fatih İlçe Başkanı Muharrem Caymaz, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa ve Fatih'te bulunan amatör spor kulüplerinin temsilcileri yer aldı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çocukların sporla kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu belirterek, "Semt sahalarını yapmak çok kıymetli. Fatih'in sahaya en çok ihtiyacı olan semtlerden bir tanesi Ayvansaray bölgesi. Bu bölgedeki çocuklar biraz da dezavantajlı. Eskiden burada bir semt sahası varmış ama yıllar içinde yok olmuş. Bu semt sahasını şimdi modern bir şekilde yaptık ve burada binlerce yavrumuz oynayacak. Burada 100 yıllık spor kulüplerimiz var. O spor kulüpleri vesilesiyle de gençler burada spor yapacak." ifadelerini kullandı.

"Spor kulüpleri ile belediyemiz işbirliği içerisinde"

Yapılan halı sahaların tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayan Turan, "Bir taraftan Mevlanakapı'da yeni bir halı saha yapıyoruz. Bunların tamamı ücretsiz. Spor kulüpleri ile belediyemiz işbirliği içerisinde. Bu halı sahaları ücretsiz işletiyoruz. Sportif alanlar geliştikçe spor gelişecek. Spor geliştikçe de çocuklarımızın kötü akışkanlıklara gitme oranı düşecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mehmet Ergün Turan, Ayvansaray, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Mahkeme Altı Halı Saha açılışını yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
13:31 Kamboçya’da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
14:56 Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı
14:24 Polise “Öldürüp, gömüyorum“ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi Polise "Öldürüp, gömüyorum" dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi
13:57 Afganistan’a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim
13:48 Bahçelievler’de bir kişi lüks otomobilde ölü bulundu Bahçelievler'de bir kişi lüks otomobilde ölü bulundu
13:41 Vicdansızlığın bu kadarı Yeni doğmuş bir bebek evin bahçesinde terkedilmiş halde bulundu Vicdansızlığın bu kadarı! Yeni doğmuş bir bebek evin bahçesinde terkedilmiş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 17:16:14. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Mahkeme Altı Halı Saha açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement