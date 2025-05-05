Fatih Belediyesi\'nden Okçuluk Yarışması

Fatih Belediyesi, ata sporlarından okçuluğu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla okçuluk yarışması düzenledi. Fatih Belediyesi Spor Tesisleri'nde gerçekleşen Okçuluk Yarışması, genç sporcuların heyecan dolu mücadelesine sahne oldu.

İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmed Han'ın vefatının 544. yıl dönümünde özel bir anlam kazanan yarışmaya 8-13 yaş arası 350 çocuk katıldı. Spor tesislerinde yıl boyunca okçuluk eğitimi alan gençler, bu özel günde hünerlerini sergiledi. Etkinlik boyunca tribünleri dolduran aileler ve vatandaşlar, çocukların hedefe nişan alırken yaşadığı heyecana ortak oldu.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada yalnızca bir okçuluk yarışması değil, aynı zamanda köklü tarihimizin, medeniyetimizin ve fetih ruhunun yeniden yaşandığı bir buluşma gerçekleştirdik. Ata sporumuz okçuluğu yaşatmak, sadece bir sportif faaliyet değil, aynı zamanda bizi biz yapan değerleri diri tutmaktır. Emanetini devraldığımız bu kutlu şehre, aynı aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz."

Okçuluğun yalnızca bir spor dalı değil, Türk milletinin asırlar boyunca taşıdığı bir kültür olduğunu vurgulayan Başkan Turan, genç sporcuları "Fatih'in okçuları" olarak tanımlayarak, başarılarının devamını diledi.

Yarışma sonunda dereceye giren çocuklara madalya ve hediyeleri takdim edilirken, tüm katılımcılara günün hatırasına belgeler sunuldu. Etkinlik, İstanbul'un fethi ruhunu yeniden yaşatması ve milli sporlarımızın önemine dikkat çekmesiyle büyük beğeni topladı. - İSTANBUL