Karagümrük, sezonu Alanyaspor ile açıyor - Son Dakika
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Karagümrük, sezonu Alanyaspor ile açıyor

06.08.2022 11:48
Karagümrük, sezonu Alanyaspor ile açıyor

Fatih Karagümrük, 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırlayacak.

Fatih Karagümrük, 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırlayacak. Andrea Pirlo ile ilk resmi maçına çıkacak kırmızı-siyahlılar, sezona üç puanla başlamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yarın saat 19.15'te Alanyaspor'u konuk edecek. Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren ve transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Karagümrük, geçtiğimiz sezonun son haftasında boyun eğdiği rakibini mağlup ederek Süper Lig'e üç puanla başlamak istiyor.

Yeni sezon hazırlıkları Topuk Yaylası'nda

Yeni sezon kadro yapılanmasına teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirerek başlayan Fatih Karagümrük, titizlikle yürütülen transfer çalışmalarının yanı sıra 2022-2023 sezonunun hazırlıklarını Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Hazırlık sürecinde iki hazırlık maçı yapan kırmızı-siyahlılar, Sakaryaspor ile 3-3 berabere kalırken Gaziantep müsabakasından ise 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Andrea Pirlo'nun ilk maçı

Karagümrük'te geçtiğimiz sezon Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Andrea Pirlo, kırmızı-siyahlılar ile ilk resmi maçına çıkacak. İtalyan efsanesi Pirlo, Juventus altyapısında başladığı teknik direktörlük kariyerinde Juventus A takımı ile iki de kupa elde etti. Karagümrük'ün başında ilk resmi maçında Alanyaspor'u ağırlayacak olan İtalyan teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Karagümrük taraftarı ile de ilk kez buluşacak.

Süper Lig'de 5. randevu

İki ekip Spor Toto Süper Lig'de daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 1 kez Karagümrük, 2 kez Alanyaspor galip gelirken bir karşılaşma da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Fatih Karagümrük, rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde 4 gol gördü. İki takım arasındaki son karşılaşma geçen sezonun son haftasında yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmıştı. Antalya temsilcisi 2021-2022 sezonunun son haftasında kırmızı-siyahlılar karşısında sahadan 1-0'lık üstünlük ile ayrılmıştı.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yarın saat 19.15'te oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Onur Özütoprak olacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karagümrük, sezonu Alanyaspor ile açıyor - Son Dakika

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