Fatih Karagümrük ile Alanyaspor Süper Lig\'de 8. kez karşı karşıya gelecek

Fatih Karagümrük ile Alanyaspor, yarın oynanacak müsabakayla Süper Lig tarihinde 8. kez rakip olacak.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük ile Alanyaspor, yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan 26 haftada kırmızı-siyahlılar 7 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyetle 28 puan aldı ve 16. sırada bulunuyor. Yeşil-turunculular ise 6 galibiyet, 11 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda aldığı 29 puanla 15. sırada yer alıyor.
8. randevu
Fatih Karagümrük ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 4'ünden Alanya ekibi galip gelirken, Karagümrük ise rakibine 1 maçta üstünlük sağladı. 2 mücadelede de berabere sona erdi.
Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçı Alanyaspor 2-1 kazandı.
Karagümrük evinde son 4 maçını kaybetmedi
Fatih Karagümrük, iç sahada oynadığı son 4 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlılar, bu müsabakalarda Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor'u mağlup etti. Karagümrük, Başakşehir mücadelesinden ise beraberlikle ayrıldı. Evinde çıkış yakalayan kırmızı-siyahlılar, Alanya karşısında da serisini sürdürmek istiyor.
Alanyaspor 5 maçtır kazanamıyor
Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada galibiyet alamadı. Yeşil-turunculular, bu süreçte Hatayspor, Pendikspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile berabere kalırken, Kasımpaşa karşısında ise mağlup oldu. Alanyaspor, Karagümrük deplasmanında alacağı galibiyetle söz konusu seriyi sonlandırmak istiyor.
Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak
Fatih Karagümrük ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak. - İSTANBUL
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