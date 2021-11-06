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Fatih Karagümrük ile Galatasaray 15. randevuda - Son Dakika

Fatih Karagümrük ile Galatasaray 15. randevuda

06.11.2021 10:55
Fatih Karagümrük ile Galatasaray 15. randevuda

Fatih Karagümrük ile Galatasaray yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 15. kez rakip olacak.

Fatih Karagümrük ile Galatasaray yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 15. kez rakip olacak. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 9 kez kazanırken, kırmızı-siyahlılar ise rakibini 2 kez mağlup etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 20 puan ve averajla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 8. sırada yer alıyor.

15. randevu

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 27 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 12 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Karagümrük 2-1'lik skorla kazanırken, ikinci yarıdaki müsabaka ise 1-1 sona erdi.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 6 karşılaşmaya çıktı. Aslan bu müsabakalarda 2'şer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik aldı. Cimbom karşılaşmalarda 10 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar dış sahada son olarak Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Taylan Antalyalı sınırda

Galatasaray'da Fatih Karagümrük ile oynayacakları mücadelede 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Karagümrük karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesinde iki futbolcusunun sakatlığı bulunuyor. Tedavileri devam eden Arda Turan ile Sacha Boey kırmızı-siyahlılara karşı görev alamayacak.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Fatih Karagümrük - Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan, Süper Lig'de 36 maçta görev aldı. Bu mücadelelerin 16'sını ev sahibi, 12'sini ise deplasman takımları kazandı. 8 maç ise berabere sona erdi. - İSTANBUL

Fatih Karagümrük ile Galatasaray 15. randevuda
Fatih Karagümrük ile Galatasaray 15. randevuda

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük ile Galatasaray 15. randevuda - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük ile Galatasaray 15. randevuda - Son Dakika
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