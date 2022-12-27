34 yaşında çılgın imza! Caner Erkin'in yeni adresini duyanlar şaştı kaldı

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Son olarak Süper Lig'den Fatih Karagümrük'ün formasını giyen Caner Erkin'in adı, İstanbul ekibinden ayrıldıktan sonra Beşiktaş ve İspanyol takımlarıyla anılmıştı. Deneyimli sol bek ile ilgili ortaya atılan yeni iddia ise gündem oldu.

LAZIO, CANER ERKİN İÇİN DEVREDE

Corriere dello Sport'un haberine göre, Ekonomik anlamda zor günler geçiren Lazio, Fatih Karagümrük ile yolları ayıran Caner Erkin ile ilgileniyor. İtalyan ekibi bonservis ödemeyeceği için transfere fırsat gözüyle bakarken, Serie A'da uygulanan AB dışı oyuncu sınırı kuralı nedeniyle de çekimser yaklaşıyor.

KARAGÜMRÜK'TE ASİSTLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Vitor Pereiera'nın Fenerbahçe'nin başına geçtiği 2021 yazında sarı-lacivertlilerden ayrılan Caner Erkin, Fatih Karagümrük'ün yolunu tutmuştu. 34 yaşındaki sol bek İstanbul ekibinde bu sezon 12 maça çıkarken 6 asist yapma başarısı gösterdi.