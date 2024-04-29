Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: 'Kazanmak bizim için çok önemliydi' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: 'Kazanmak bizim için çok önemliydi'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: \'Kazanmak bizim için çok önemliydi\'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Antalyaspor galibiyetiyle ilgili, 'Kazanmak bizim için çok önemliydi. Kalan 4 maçımızdan 2 tanesini alıp ligde kalacağımıza çok inanıyorum' dedi. Kafkas, maçta pozisyon hataları yaptıklarını ve her maçı kazanabilecek güçte olduklarını belirtti.

29.04.2024 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Antalyaspor galibiyetiyle ilgili, "Kazanmak bizim için çok önemliydi. Kalan 4 maçımızdan 2 tanesini alıp ligde kalacağımıza çok inanıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Maçta pozisyon hataları yaptıklarına değinen Kafkas, "Çok stresli ve gergin maçlar oynuyoruz. Her maç final havasında. Bu oyun daha önceki maçlara göre istediğimiz gibi değildi ama sonuç önemli. Özellikle bizim takımın pres gücü yüksekti. Bunun da nedenleri var tam anlamıyla yapamadık. Sakat oyuncularımızın yeni yeni dönmesi. Bazı pozisyon hataları yaptık. Oyunun belli bölümünde topu rakibe bırakıp kontrol etmeye çalıştık. Aslında oyun planımızın içerisinde yoktu ama plan değişikliğine gittik. Sonuçta kazanmak bizim için çok önemliydi. Kalan 4 maçımızdan 2 tanesini alıp ligde kalacağımıza çok inanıyorum. Antalyaspor ve Sergen Hocaya da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Her maçı kazanabilecek güçte takımız"

Gelecek hafta deplasmanda karşılaşacakları Kayserispor ve ligin kalan bölümüyle ilgili Kafkas şunları söyledi:

"Kayseri'de kazanmak istiyoruz. Bizim şöyle bir avantajımız var; son 4 haftaya girerken yükselişimiz var. Hem sonuç olarak hem oyun olarak. Eğer bunu artıya çevirebilirsek her maçı kazanabilecek güçte takımız. Ligde 37-38 ve 40 puanlar tehlikede olduğunu düşünüyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Tolunay Kafkas, Antalyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: 'Kazanmak bizim için çok önemliydi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
22:43 A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim’i ziyaret etti A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti
22:39 Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:12 Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
18:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 23:33:17. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: 'Kazanmak bizim için çok önemliydi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement