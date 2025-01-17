Fatih Karagümrük'ün Yeni Teknik Direktörü Orhan Ak - Son Dakika
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Fatih Karagümrük'ün Yeni Teknik Direktörü Orhan Ak

Fatih Karagümrük\'ün Yeni Teknik Direktörü Orhan Ak

Karagümrük, teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getirdi. Ak, ilk antrenmanına çıktı.

17.01.2025 16:47
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük konusunda Orhan Ak ile anlaştıklarını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Orhan Ak oldu. Kırmızı-siyahlıların resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getirdi. Ak'ın yardımcılığını Volkan Arslan üstlenecek. Orhan Ak'a hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Ayrıca bu süreçte takımımıza destek veren başta yardımcı antrenörümüz David Sassarini olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

45 yaşındaki teknik direktör, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Daha önce Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve MKE Ankaragücü'nde yardımcı antrenörlük yapan Orhan Ak, kariyerinde ilk kez teknik direktör olarak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'ün Yeni Teknik Direktörü Orhan Ak - Son Dakika

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