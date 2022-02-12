Fatih Karagümrük, yarın Antalya deplasmanında puan arayacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.
Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Kırmızı-siyahlılar, ligde üst üste yaşadığı 2 mağlubiyetin ardından son karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki VavaCars Fatih Karagümrük, haftaya 33 puanla 11. sırada giriyor.
Kaynak: AA
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