Fatih Tekke: Camia açısından önemli bir maç oldu

"Bizim liglerimizi çok abarttığımızı düşünüyorum"

"Oyunu bir plan üzerinden götürdük"

Serhan TÜRK/ - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Galatasaray'ın normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan maçın penaltı atışları sonucunda Altaş Denizlispor'a 6-5 yenildiği ve kupaya veda ettiği müsabakanın ardından Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Fatih Tekke, "Maçın değerlendirmesi bizim açımızdan sonuç ve moral açısından çok iyi" diyerek, "Yine sakat verdik. Maçın başında oyuncularıma 'Önce sağlık' dedim. 11 oyuncumuz eksikti. Galatasaray çok pozisyon buldu, kalecimizin çok ciddi bir performansı var. Yoksa oyunun böyle olması mümkün değildi. İkinci yarıda baskı yaptık. Sakatlığa rağmen devam eden 2 oyuncumuz oldu. Camia açısından önemli bir maç oldu. Takımın ligde kötü giden bir süreci var. Ayağa kalkmak adına önemli. Sürpriz bir sonuç mu, evet sürpriz. Galatasaray ilk yarıda çok üstün bir oyun ortaya koymuştu" dedi."BİZİM LİGLERİMİZİ ÇOK ABARTTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM""Maçta 3-2 geriye düşmemize rağmen pas oyunundan vazgeçmedik" diyen Tekke, şunları söyledi: "Biz oyun olarak topa sahip olmak istiyoruz. Bizim liglerimizi çok abarttığımızı düşünüyorum. Oyun felsefesi olmayan, kalitesi düşük liglerimiz var. Üst lig de dahil buna, bizim mücadele ettiğimiz lig de. Ben de hoca olarak kaleden diğer kaleye kadar, belli rotasyon ve aksiyonlarla beraber topu getirebilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Pas oyununda ısrar önemli. Bazen oyuncu baskı yediğini hissedip bunun dışına çıkabiliyor. Süper Lig'de de bizim ligde de ön baskıların da planı olmadığı için bunun üzerine gideceğiz. Attığımız gollerin hepsi bir plandı. Yediğimiz goller de beklediğimiz bir durumdu. Oyuncu kalitesinde de fark var. Ben ve ekibim bir maçı kazanacaksak, oyuncular ve teknik ekip beraber kazanmalı. Her gittiğim yerde bu böyle. Bunun sancıları oluyor. Ama ısrar etmeye devam edeceğiz.""OYUNU BİR PLAN ÜZERİNDEN GÖTÜRDÜK"

Çok önemli bir sonuç aldıklarının altını çizen Fatih Tekke, "Birçok eksiğinizle beraber Galatasaray'ı eliyorsunuz. Oyun üstünlüğü olmadı belki ama oyunu bir plan üzerinden götürdük. Baskı yaparken de beklerken de belli bir plan içindeydik. Ritme uyduğunuz anlar da oluyor, kalitenizin yeterli ya da yetersiz olduğu anlar da oluyor. Koşullar kırbaç darbeleri gibidir. Bazıları bunu sırtında fildişi gibi hissederken bazıları palto giyer. Tüm dünyada oynanan oyunun gerçekliğine uygun hareket etmek istiyoruz. Türkiye'de futbolu düşünme şeklini değiştirebiliyorsak bir şey yapmış sayılırız. Hedefim budur" diyerek basın toplantısını noktaladı.