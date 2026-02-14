Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum

Haberin Videosunu İzleyin
Fatih Tekke\'den Fenerbahçe\'nin galibiyetine olay yorum
14.02.2026 23:18  Güncelleme: 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fatih Tekke\'den Fenerbahçe\'nin galibiyetine olay yorum
Haber Videosu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Kalelerine gelen her topun gol olduğunu belirten Tekke, ''3 şut attılar, 3'ü de gol oldu. Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok çok daha iyi oynadık ama puan alamadık." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜZÜCÜ BİR GECE OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke, "Vallahi üzücü bir gece oldu. Yani, kadrolara baktığınızda, oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Bence oyunun ilk bölümüne golle başladık ama iyi oynamadık. Diğer bölümlerde, her şeyde üstün taraf bizdik. Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol üç kez arka arkaya pas hatası.'' dedi.

''3 ŞUT ATTILAR, 3'Ü DE GOL OLDU''

Fenerbahçe'nin çektiği tüm şutlarda gol attığını belirten Tekke, "Geçişlerde çalıştığımız bazı oyuncular üzerinden, ikisi de gol attı. Hatamız oluyor ama 3 şut attılar, 3'ü de gol oldu. Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok çok daha iyi oynadık ama puan alamadık." ifadelerini kullandı.

"HATA YAPMADAN ÖĞRENMELERİ MÜMKÜN DEĞİL"

Fatih Tekke son olarak, "Devamlı söylediğim şeyler var; hata yapmadan öğrenmeleri mümkün değil. Bugün çok iyi iş çıkardılar. Kornerlerde her topa biz dokunduk ama olmadı. Devam edeceğiz. Çok maç var." sözlerini sarf etti.

Trabzonspor, Fatih Tekke, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    kabul et 3 gomlek ustun Fenerbahcem 107 30 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    yeminle futbol.cahili. FB istediğini aldı geri yaşlandı. 90 14 Yanıtla
  • ömer özdaş ömer özdaş:
    iyide hocam fenebahce önde diye skoru korudu berabere olsa sana böylemi oynardı 79 9 Yanıtla
  • 16bjk Özgür 16bjk Özgür:
    oyunun bir çok bölümünde sizden çok daha iyiydiler 54 9 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    okermeniokan gibi saçma sapan yorum yapiyon tekke sen başka maç izledin herhalde. 52 10 Yanıtla
    Alp.148811 Alp.148811:
    yaprağımmm o Okan 3 sezondur sizi zikiyor ve şampiyon oluyor hâlâ mal mal yorum yapıyorsunuz... 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Antalya’da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi Antalya'da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı

00:30
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
22:38
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
22:27
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan’dan açıklama
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama
22:02
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 01:02:07. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.