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Fatih Tekke: Deplasmanda alınan 1 puan değerli - Son Dakika
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Fatih Tekke: Deplasmanda alınan 1 puan değerli

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor maçının ardından takımının performansını beğendiğini belirterek, deplasmanda alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Tekke, takımının oyununun her geçen gün geliştiğini görmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Fatih Tekke: Deplasmanda alınan 1 puan değerli
05.01.2024 - 23:03,
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- Fatih Tekke: "1 puan değerli"

ANTALYA - Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor maçının ardından takımının performansını beğendiğini belirterek, deplasmanda alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Trednyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Tekke, oyunu kontrol eden tarafın kendilerinin olduğunu ve girdikleri önemli gol pozisyonlarının olduğunu söyledi. Kalelerinde pozisyon da verdiklerini dile getiren Tekke, "Ama oyunun tamamıyla ilgili yorumum oyucularımım bazılarında düşüş, bazılarında yükselme var. Ama genel olarak performanslarından memnunum. Antalyaspor'un yeni hocasıyla coşkulu oynayacağını biliyorduk. Ama pas oyunu oynayarak baskıların kırdık. Basit pozisyon hatalarındann dolayı kalemizde golde gördük. Ama iptal oldu. En çok gol pozisyonuna girdiğimiz maçlardan biriydi. Oyuncularımın yüreğine sağlık. Aldığımız 1 puan gayet değerliydi" diye konuştu.

Takımının oyununun her geçen gün geliştiğini görmemin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Tekke, "Ama bunu yukarılara taşımalıyız. Antalyaspor'da Sergen abiye başarılar diliyorum. Ocak ayı zor bir süreç olacak. Biz buna hazır olmalıyız tempomuzu ve oyunumuzu yukarı çekmeliyiz" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fatih Tekke: Deplasmanda alınan 1 puan değerli - Son Dakika
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