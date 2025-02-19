Fatih Tekke Haksızlıklara Dikkat Çekti - Son Dakika
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Spor

Fatih Tekke Haksızlıklara Dikkat Çekti

Etkinlikte konuşan Fatih Tekke, futbolculuk ve antrenörlükte haksızlığa uğradığını vurguladı.

19.02.2025 23:24
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İstanbul Fatih'teki Trabzon Evi'nde gerçekleşen "Efsanelerle Bir Arada" etkinliğine katılan Teknik Direktör Fatih Tekke, hem futbol oynarken hem de antrenörlük yaparken, çok haksızlığa uğradığını söyledi.

İstanbul Fatih'teki Trabzon Evi'nde gerçekleşen "Efsanelerle Bir Arada" etkinliğine Teknik Direktör Fatih Tekke, Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu gibi isimler katıldı.

Etkinlikte konuşan Teknik Direktör Fatih Tekke, hem futbol oynarken hem de antrenörlük yaparken çok haksızlığa uğradığını söyledi. Fatih Tekke şunları söyledi:

"Gerek Tolunay hocam gerekse biz ve Trabzonlu teknik adamlar bu işi yapar, yeter ki bize güvensinler, inansınlar. Başarı koşullarla da alakalı. Şöyle bir algı var, siyasetçilerle, STK'lar, medyayla aran iyi olacak. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben Fatih Tekke olarak bir yere gelmek istiyorum. İstanbulspor'da çalıştım, buradan Ecmel başkana bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Beni tercih eden kulüp yöneticilere 'neden ben' diye soruyorum, genelde genel geçer şeyler söylüyorlar. Kimse benim oyun sistemim, oyuna bakış açımla, futbola nasıl baktığımla ilgilenmiyor. Ben bunu arıyorum."

"O topraklardan çok iyi sporcular ve teknik adamlar çıkar"

Trabzon aşığı olduğunun üzerinde duran teknik direktör Fatih Tekke, "Trabzon'u Trabzonspor'dan önde tutarım. Kimse bizim zekamızı ölçmeye çalışmasın. O topraklardan çok iyi sporcular ve teknik adamlar çıkar. Çocuklarımızla şehrin bağını sıcak tutmalıyız. Bizim olayımız Fatih Tekke, Tolunay Kafkas, olayı değil. Hami Mandıralı, Ogün Temizkanoğlu gibi büyük oyuncular bu şehirde doğdu, bu kulüpte büyük oyuncu oldular. Aynı şekilde Uğurcan Çakır da böyle bir büyük oyuncu. Şampiyonlukta en büyük pay sahibi odur" diyerek sözlerini tamamladı.

Tolunay Kafkas: "Bir daha Trabzonspor'u çalıştırmayacağım"

Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da, Trabzonlulardan daha Trabzonlu olduğunu belirterek, "Trabzonspor teknik direktörlük koltuğu muazzam bir yer. Çalışması keyifli ve zor. Trabzon'un o kaotik ve karmaşık yapısını çok seviyorum. Bundan sonra Trabzonspor'da teknik direktörlük yapmayacağım. Yaşadıklarım ve yaşattıklarımız ortada. Bir kez teknik adamlık deneyimim oldu, gönderiliş biçimim meslek onurunu zedeleyecek şekilde oldu. Kulübe karşı değil, kulüp başkanına karşı bir tavrım oldu. Her zaman kulübün bir neferi olmaya devam edeceğim. Hepinizden çok Trabzonluyum; çünkü Trabzon eniştesiyim. Trabzonspor, diğer büyük camialar gibi lobisini güçlendirmeli. Trabzonspor camiasında lobi işini biraz daha geliştirmesi lazım. Eski oyuncularımızın sadece Trabzonspor'da değil, başka yerlerde, hatta büyük kulüplerde çalıştırması lazım. Efsane değilim, efsaneler Cemil Usta'dır, Kadir Özcan'dır, Ali Kemal Denizci'dir" diyerek sözlerini tamamladı.

İsmail Şatıroğlu: "Federasyon olarak bu bağı güçlendirmeye devam edeceğiz"

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, Trabzonspor'un, Trabzon'un en büyük marka değerini olduğunu hatırlatarak, "Bugün efsane oyuncularımız aramızda. İstanbul'daki Trabzon ile Trabzonspor'un bağı her şeyden önemli. Federasyon olarak bu bağı güçlendirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Etkinliğin ardından dernek üyeleri, eski futbolcularla fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fatih Tekke Haksızlıklara Dikkat Çekti - Son Dakika

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