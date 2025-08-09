Fatih Tekke: Süper Lig'in en genç teknik direktörü - Son Dakika
Fatih Tekke: Süper Lig'in en genç teknik direktörü

Fatih Tekke: Süper Lig\'in en genç teknik direktörü
09.08.2025 12:12
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, 48 yaşında en genç isim olarak görevine başladı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu Gaziantep FK- Galatasaray maçıyla start alırken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un başında görev yapan teknik direktörler arasında en genç isim Fatih Tekke oldu.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun son 11 haftasında Trabzonspor'da göreve başlayan Tekke, bu sezon başından itibaren takımın başında yer alarak hazırlık sürecinin başında yer aldı. Bordo-mavili kulüp, sezona genç teknik adamla girmenin avantajlarını kullanmak istiyor.

Fatih Tekke ile başarı hedefleniyor

Trabzonspor'da ilk kez teknik adamlık koltuğuna oturan Fatih Tekke, Karadeniz ekibinin başında 14 maça çıktı. Tekke, döneminde Süper Lig'de oynadığı 11 mücadeleden 5 galibiyet, 4 beraberlik ile ayrılan bordo-mavililer, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Bodrum FK'yı, yarı finalde Göztepe'yi mağlup etmeyi başaran Fatih Tekke'nin öğrencileri, finalde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor'un umut veren ismi olmayı hedefliyor

Fatih Tekke'nin enerjisi, dinamizmi ve gelişime açık yapısı, Trabzonspor yönetimi tarafından da önemli bir faktör olarak görülüyor. Takımıyla birlikte geçirdiği kamp süreci boyunca oyuncularla kurduğu iletişim ve sahadaki detaylara gösterdiği özen, yeni sezona dair umutları arttırıyor. Teknik Direktörlük kariyerinde bordo-mavili takım ile çıkış yakalamak isteyen Tekke, Trabzonspor'un ve Türk futbolunun geleceğine yönelik umut veren isimler arasında yer almak istiyor.

Dört büyüklerde en genç Fatih Tekke

Trendyol Süper Lig her sezon olduğu gibi bu sezon genç ve tecrübeli teknik adamların taktik savaşı vereceği bir sezona tanıklık edecek. Fenerbahçe'nin başındaki Portekizli teknik adam Jose Mourinho, 62 yaşında ve en tecrübeli ismi olarak ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın hocası Solskjaer 52, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk 51 ve Trabzonspor'un başındaki isim Fatih Tekke ise 48 yaşında. Dört büyükler arasında en genç teknik adam olarak dikkat çeken Tekke, taktiksel bilgisiyle fark oluşturan isim olmayı hedefliyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

