Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum - Son Dakika
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Spor

Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray ile oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında Uğurcan Çakır için gelen transfer sorusuna cevap verdi. Tekke, ''Uğurcan Çakır'ın çok değerli eldivenleri var. Böyle bir soruyu kabul etmiyorum.'' dedi.

13.05.2025 20:26
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Trabzonspor ve Galatasaray, dev final öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi. Teknik adamlar Okan Buruk ve Fatih Tekke ile kaleciler Fernando Muslera ve Uğurcan Çakır, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TEKKE'DEN GALATASARAY İDDİALARINA RET

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Uğurcan Çakır için Fernando Muslera'ya gelen soruya cevap verdi. Bir gazetecinin Muslera'ya yönelttiği, "Sözleşmen bitiyor. Senden sonra eldivenlerini Uğurcan Çakır gibi bir kaleciye bırakmak ister misin?" sorusuna cevap veren Tekke, "Uğurcan Çakır'ın çok değerli eldivenleri var. Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Uğurcan adına ben cevap vermiş oldum." diye cevapladı.

SEZON PERFORMANSI

Bordo-mavilililer ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, bu sezon forma giydiği 42 maçta kalesinde 49 gol gördü. Tecrübeli eldiven, 18 maçta da kalesini gole kapadı. 29 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fatih Tekke\'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum

Türkiye Kupası, Uğurcan Çakır, Fatih Tekke, Trabzonspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • bindokuzyüzüç semih:
    mesleği gerçekten ele ayağa düşürdüler. iki rakip basın toplantısında bi araya gelmiş, sporun güzelliğini ortaya koymaya çalışıyorlar ortak basın toplantısı yapılıyor. sorduğu sorunun saçmalığa bak. 88 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HAMSİ SANA MI SORULDU SORU. 3 43 Yanıtla
  • Ziya Dinç:
    valla keşeke GS alsa uguru biz bayram ederiz FB li olarak attan inip eşeege binemek gibi bir şey olur 5 9 Yanıtla
  • Asil280721&:
    Onlar da gazeteci olacak sordugu soruya bakar mısın sırf Galatasaray yalakalık yapmak için soru sormak için soru soruyorlar acaba aynı soruyu Galatasaray üzerinden de sorabilir miydin 5 2 Yanıtla
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