Fatih Terim, Al Shabab ile İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim, Al Shabab ile İlk Galibiyetini Aldı

Al Shabab, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde uzatma golüyle Al Riyadh'ı 2-1 yendi.

15.01.2025 20:46
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Teknik direktör Fatih Terim, yeni takımı Al Shabab ile Suudi Arabistan Pro Lig'deki ilk galibiyetini uzatma dakikalarında bulduğu golle aldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında Al Shabab, Cidde kentindeki Al Shabab Stadyumu'nda Al Riyadh'ı konuk etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Al Riyadh, 56. dakikada Yahya Al Shehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 72. dakikada Daniel Podence'yle karşılık veren Al Shabab'a, galibiyet golünü 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah kaydetti.

Rakibini 2-1 yenen Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde ligdeki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.

Ligde 4 maç sonra galip gelen Al Shabab, puanını 26'ya yükseltti ve 6. sıradaki yerini korudu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan Pro Lig, Fatih Terim, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, Al Shabab ile İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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