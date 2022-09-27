Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde görevine son verilen Fatih Terim, bir süredir futboldan uzak bir yaşam sürüyor.

Sarı-kırmızılıların efsane ismi Terim, Adana Lezzet Festivali'nin İstanbul'daki lansman kahvaltısına katıldı.

"BİRAZ SABIR GEREK"

Yeni Alanya Gazetesi'nden Mehmet Ali Dim'e konuşan Fatih Terim, "Biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum zaman alır" yorumunu yaptı.

Fatih Terim, Alanyaspor ile ilgili olarak ise, "Sebebini bilmiyorum ama Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız" ifadelerini kullandı.