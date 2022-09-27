Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek

27.09.2022 22:29
Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek

Adana Lezzet Festivali'nin İstanbul'daki lansman kahvaltısına katılan Galatasaray efsanesi Fatih Terim, sarı-kırmızılılarla ilgili sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde görevine son verilen Fatih Terim, bir süredir futboldan uzak bir yaşam sürüyor.

Sarı-kırmızılıların efsane ismi Terim, Adana Lezzet Festivali'nin İstanbul'daki lansman kahvaltısına katıldı.

"BİRAZ SABIR GEREK"

Yeni Alanya Gazetesi'nden Mehmet Ali Dim'e konuşan Fatih Terim, "Biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum zaman alır" yorumunu yaptı.

Fatih Terim, Alanyaspor ile ilgili olarak ise, "Sebebini bilmiyorum ama Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz? Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz? Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek - Son Dakika


Son Dakika
23:13 Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı
22:59 Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı
22:57 ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
22:44 İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:11 Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 23:23:55. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement