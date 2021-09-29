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Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı yaptılar - Son Dakika

Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı yaptılar

29.09.2021 09:54

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Göztepe maçının kötü sonuçla bitmesi halinde istifasını açıklayacağı haberleri çıkmıştı. Ardından istifa konusuyla ilgili Terim ve Başkan Burak Elmas arasındaki diyalog ortaya çıktı. Terim'in, "Benden fazla kimse üzülemez. Zarar verdiğimi hissedersem bir saniye düşünmem giderim" dediği, Burak Elmas'ın, "Biz bu yola beraber çıktık. Sana güvenimiz sonsuz. Bu yolun sonunda büyük başarılara ulaşacağız" diye konuştuğu öğrenildi.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Fatih Terim, Göztepe karşılaşma sonrası Başkan Burak Elmas'la bir araya geldi. İkili yaklaşık 1.5 saat baş başa görüşme yaptı.

Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı

İÇİNİ DÖKTÜ

Son zamanlarda çok fazla ağır eleştiriler alan Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'a içini döktü, yaşadıklarını ve düşüncelerini anlattı.

"BİR SANİYE DÜŞÜNMEM"

Terim'in "G. Saray'ın aldığı kötü bir skora benden fazla kimse üzülemez... Eğer kulübüme zarar verdiğimi hissedersem bir saniye bile düşünmem ve istifa ederim" dediği ifade edildi.

"SANA GÜVENİMİZ SONSUZ"

Başkan Elmas'ın ise Terim'e desteğini sürdürdüğü ve "Biz bu yola beraber çıktık. Sana güvenimiz sonsuz. Bu yolun sonunda büyük başarılara ulaşacağız" diye konuştuğu öğrenildi.

Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı yaptılar

Fatih Terim, Burak Elmas, Göztepe, İstifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı yaptılar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı yaptılar - Son Dakika
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