Üye Girişi
Fatih Terim'den şaşırtan golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika

Fatih Terim'den şaşırtan golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler netleşti

25.11.2021 20:28

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, kendi sahasında Marsilya'yı ağırlıyor. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. 1 puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek temsilcimizde teknik direktör Fatih Terim şaşırtan bir tercihe imza atarak ileri uçta Diagne'ye forma giydirdi.

Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Marsilya'dan 1 puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Temsilcimiz, Fransız ekibini yenmesi halinde ise gruptan lider çıkarak son 16'ya kalma yolunda dev bir adım atmış olacak.

MARSILYA'DA PAYET FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada forma giyemedi. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamadı. Ayrıca Diagne ve Muslera da ceza sınırında olan isimler. Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemedi.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Marsilya: Pau Lopez, Caleta-Car, Saliba, Peres, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson, Dieng, Lirola; Milik

CANLI ANLATIM

Dakika 30: Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Berkan, Kerem'i gördü. Ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Kerem, sağ çaprazdan ceza sahasına doğru hareketlenen Cicaldau'yu topla buluşturdu. Topla birlikte kale sahasının sağ çaprazına doğru sokulan Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top savunmaya çarpıp ağlara gitti.

Dakika 22: Sağ kanattan Lirola'nın ortasında ön direkte Dieng kafayı vurdu. Uzak köşeye giden topu Muslera sağına çok iyi uzanarak kontrol etti.

Dakika 12: Marsilya savunması pasla çıkmak isterken Cicaldau araya girdi. Seken topla buluşan Feghouli topu savunmanın arkasına sarkan Cicaldau'ya aktardı. Ceza sahası yayının sağından içeriye giren Cicaldau kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Dakika 10: Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanatta hareketlenen Van Aanholt topu ters kanada aktardı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Feghouli'nin ortasında Diagne ön direkte topa dokundu. Top direkten döndü.

Dakika 4: Taylan'a pres yaparak topu kazanan Dieng, topla beraber ceza sahasına doğru yönelmek istedi. Muslera tam zamanında kalesini terkederek araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

Dakika 2: Feghouli sağ çapraza doğru koşu atan Kerem'e doğru pasını verdi. Kerem bu topa doğru hareketlendi ama topu kontrol etmeyi başaramadı. Aut.

Fatih Terim'den şaşırtan golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler netleşti

Galatasaray, Marsilya, UEFA, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den şaşırtan golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi 20:26 Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı Kurye, apartman sakinini öldürdü 15:23 Kurye, apartman sakinini öldürdü
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım 14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!

Son Dakika Haberleri
21:03 4 gün önce doğum yapan öğretmen, koronavirüs sebebiyle Öğretmenler Günü'nde yaşamını yitirdi
21:02 Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı: Kararlıyız
21:00 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 25 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
20:42 Galatasaray derbiyi atlatamıyor! Marsilya maçı öncesi Necati Ateş'ten Fenerbahçe sözleri
20:34 Çıplak fotoğrafını atarak çocuk yaştaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmiş! O öğretmene 20 yıl hapis cezası verildi
20:31 Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi
20:28 Fatih Terim'den şaşırtan golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler netleşti
20:26 Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi
20:25 Avrupa devleri, İstanbul'a geldi! İşte Marsilya maçında Kerem'i izleyecek 8 önemli kulüp
20:23 Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!         
13:33
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 21:46:11. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Terim'den şaşırtan golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement