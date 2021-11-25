Fatih Terim'den şaşırtan golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler netleşti

Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Marsilya'dan 1 puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Temsilcimiz, Fransız ekibini yenmesi halinde ise gruptan lider çıkarak son 16'ya kalma yolunda dev bir adım atmış olacak.

MARSILYA'DA PAYET FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada forma giyemedi. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamadı. Ayrıca Diagne ve Muslera da ceza sınırında olan isimler. Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemedi.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Marsilya: Pau Lopez, Caleta-Car, Saliba, Peres, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson, Dieng, Lirola; Milik

CANLI ANLATIM

Dakika 30: Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Berkan, Kerem'i gördü. Ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Kerem, sağ çaprazdan ceza sahasına doğru hareketlenen Cicaldau'yu topla buluşturdu. Topla birlikte kale sahasının sağ çaprazına doğru sokulan Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top savunmaya çarpıp ağlara gitti.

Dakika 22: Sağ kanattan Lirola'nın ortasında ön direkte Dieng kafayı vurdu. Uzak köşeye giden topu Muslera sağına çok iyi uzanarak kontrol etti.

Dakika 12: Marsilya savunması pasla çıkmak isterken Cicaldau araya girdi. Seken topla buluşan Feghouli topu savunmanın arkasına sarkan Cicaldau'ya aktardı. Ceza sahası yayının sağından içeriye giren Cicaldau kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Dakika 10: Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanatta hareketlenen Van Aanholt topu ters kanada aktardı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Feghouli'nin ortasında Diagne ön direkte topa dokundu. Top direkten döndü.

Dakika 4: Taylan'a pres yaparak topu kazanan Dieng, topla beraber ceza sahasına doğru yönelmek istedi. Muslera tam zamanında kalesini terkederek araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

Dakika 2: Feghouli sağ çapraza doğru koşu atan Kerem'e doğru pasını verdi. Kerem bu topa doğru hareketlendi ama topu kontrol etmeyi başaramadı. Aut.