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Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü - Son Dakika
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Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, THY Euroleague'deki Kızılyıldız maçında tribünleri selamladığı anlarda taraftalar kulüp başkanı Giannis Alafouzos aleyhine tezahüratlar yaptı. Maçın sonlarına doğru da bazı taraftarlar Terim'i ıslıklamaya başladı.

29.12.2023 - 10:51,  Güncelleme: 11:25
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THY Euroleague'deki Panathinaikos - Kızılyıldız maçı öncesi OAKA'ya giden Fatih Terim'in tribünleri selamladığı anda kulüp başkanına karşı protestolar yükseldi. Terim'in OAKA'da tribünleri selamladığı anlarda taraftarlar, Giannis Alafouzos'u protesto etti.

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MAÇIN SONUNDA DA TEPKİLER DİNMEDİ

Maçın son anlarında ise Panathinaikos Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapıldı. Ivan Jovanovic tezahüratlarının yoğun alkış aldığı dikkatlerden kaçmadı.

Fatih Terim'e büyük şok! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü

PROTESTOLAR SONRASI YÜZÜ ASILDI

Panathinaikos taraftarlarının Ivan Jovanovic'e desteği ve kendisini ıslıklamasının ardından Fatih Terim, maçın bitimine kadar salondan ayrılmadı. 70 yaşındaki teknik direktör, Kızılyıldız'ı farklı mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'ı mücadele sonrası tebrik etti. Ergin Ataman ve Fatih Terim'in sarıldıktan sonra kısa bir süre sohbet etti. Deneyimli çalıştırıcının salondan yarılırken yüzünün asık olması dikkatlerden kaçmadı.

Fatih Terim\'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
YORUMLAR (3)
  • Mehmet Aydın: Taraftarlar bence iyi yapmış en azından safını belli etmiş Terim hayırdır biraz dik dur gidecek yer bulamadınmı Her şey paramı Gel Türkiye'de fonlar var çok karlı gel Yanıtla 122 25
  • FATİH ŞAHİN: Fatih Terim elinizde ki bütün kupaları aldı yıllardır sizi kevgire çevirdi derdiniz bu di mi? İmparator fatih terim Yanıtla 26 43
  • Biyo Art: Sence Fatih Terim para için mi oradadır? 52 14

Fatih Terim, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü - Son Dakika
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