Yüksek karlı gizli fon vaadiyle yaşanan dolandırıcılık iddiasında mağdur olarak adı geçen Emre Belözoğlu, Fatih Terim ve Fernando Muslera ifade verdi

Teknik direktörler Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile Galatasaraylı futbolcu Fernando Muslera, "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle yaşanan dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İstanbul'da bir banka şube müdürünün, Fatih Terim ve bir iş insanının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırdığı yönünde yapılan şikayetler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifade işlemleri sürüyor.

ADLİYENİN YANGIN MERDİVENİNDEN ÇIKARILDILAR

Soruşturma kapsamında teknik direktör Fatih Terim, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Galatasaraylı Fernando Muslera ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Terim, Belözoğlu ve Muslera soruşturmanın yürütüldüğü Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunda "müşteki" sıfatıyla ifade verdi. Belözoğlu ve Muslera, basın mensuplarının görüntü almaması için güvenlik görevlileri eşliğinde adliyenin yangın merdiveninden çıkarıldı.