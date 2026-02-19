Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti - Son Dakika
Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti

Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti
19.02.2026 18:39
Galatasaray ve A Milli Takım'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, hayatını kaybeden eski Bursaspor ve A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Sepp Piontek için taziye mesajı yayımladı.

Galatasaray ve A Milli Takım'da uzun yıllar görev yapan Fatih Terim, 85 yaşında hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'un eski teknik direktörü Sepp Piontek için taziye mesajı yayımladı.

'HUZUR İÇİNDE UYU, SEVGİLİ SEPP'

Hayatındaki en özel insanlardan birini kaybettiğini dile getiren Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün, sadece kariyerimdeki değil, hayatımdaki en özel isimlerden birini, ailemden bir parçayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sepp Piontek, ülke futbolumuzun kendisine sonsuza dek minnettar kalması gereken çok önemli bir kilometre taşıydı. Birlikte yürüdüğümüz yolda inşa ettiğimiz dostluğu, bana öğrettiklerini, sevgili Gitte ve tüm aileyle birlikte biriktirdiğimiz anıları kalbimin en derin yerinde saklayacağım. Huzur içinde uyu, sevgili Sepp." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Danimarka Milli Takımı'ndaki görevinden 1990 yılında ayrılıp A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sepp Piontek, ay-yıldızlılarla çıktığı 27 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik, 15 yenilgi yaşadı.

Son Dakika Spor Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Mustafa Cengizi hastalığında yalnız bırakan birinin vefasına inanmam. 1 0 Yanıtla
20:02
SON DAKİKA: Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti - Son Dakika
