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Fatih Terim ile Lucescu'nun oğlu birbirine girdi! Polis zor ayırdı - Son Dakika
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Fatih Terim ile Lucescu'nun oğlu birbirine girdi! Polis zor ayırdı

Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, PAOK deplasmanına çıktı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazanırken, Fatih Terim ve PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliği polis zor ayırdı.

Fatih Terim ile Lucescu\'nun oğlu birbirine girdi! Polis zor ayırdı
29.01.2024 - 00:14,  Güncelleme: 00:48
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Yunanistan Süper Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, PAOK deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi kazandı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

PAOK, mücadelenin 56. dakikasında Kiril Despodov'un golüyle skoru 2-1'e getirdi. Bu golün ardından iki takımın yedek kulübesi bir anda karıştı.

TERİM VE RAVZAN LUCESCU BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS ZOR AYIRDI

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ile Mircea Lucescu'nun oğlu olan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu arasında gergin anlar yaşanırken, Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş sarı kart gördü. İki yedek kulübesi arasında yaşanan gerginliği polis zor yatıştırdı.

Fatih Terim ile Lucescu'nun oğlu birbirine girdi! Polis zor ayırdı
Görüntü: S Sport Plus
Fatih Terim ile Lucescu'nun oğlu birbirine girdi! Polis zor ayırdı
Görüntü: S Sport Plus
Fatih Terim ile Lucescu'nun oğlu birbirine girdi! Polis zor ayırdı
Görüntü: S Sport Plus
Fatih Terim ile Lucescu'nun oğlu birbirine girdi! Polis zor ayırdı
Görüntü: S Sport Plus
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Panathinaikos, Fatih Terim, Yunanistan, Paok, Spor, Son Dakika

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