Fatih Terim\'in yeni sezondaki takımı belli

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ta görev yapan ve Haziran 2025'ten bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim için sürpriz bir gelişme yaşandı.

FATİH TERİM'DEN BODRUM SÜRPRİZİ

Yaşamını ailesiyle birlikte uzun süredir Bodrum'da sürdüren Fatih Terim, sık sık Bodrum FK'nin maçlarını izlemeye geliyordu. Fatih Terim'in adı zaman zaman yeşil-beyazlı kulüple anılmış ancak somut bir gelişme yaşanmamıştı.

SÜPER LİG'E ÇIKARSA TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Bodrum FK yönetimi ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve göreve gelmesi halinde geleceğe dair projeler konuşuldu. 72 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının takımın şu anki performansından memnun olduğu, gelecek sezon Süper Lig'e çıkılması durumunda da görev almaya olumlu baktığı belirtildi. İki taraf böylece yapılan ön görüşmede sözlü olarak el sıkıştı.

BODRUM FK'NİN LİGDEKİ DURUMU

Ligde oynadığı 32 maç sonunda 57 puan toplayan Bodrum FK, beşinci sırada bulunuyor. Play-off'lara katılmasına kesin gözüyle bakılan ege temsilcisinin geride bıraktığımız sezon mücadele ettiği Süper Lig'e yeniden çıkıp çıkamayacağı merakla bekleniyor.

FATİH TERİM'İN AL-SHABAB KARNESİ

Fatih Terim, son olarak görev aldığı Al-Shabab'ın başında toplam 23 maça çıktı. Deneyimli teknik adam, bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Suudi ekibi, 1.74 puan ortalaması yakaladı.