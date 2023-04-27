Fatih Terim, 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi

İstanbul'da bir banka şube müdürünün, Fatih Terim ve bir iş insanının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi bankanın özel fonu aracılığıyla dolandırdığı yönünde yapılan şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

BANKA MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Savcılığın talimatıyla ikametinde gözaltına alınan banka şube müdürü S.E, çıkarıldığı hakimlikçe "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU DA İFADE VERDİ

Gizli olarak yürütülen soruşturma sürerken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bir süre önce savcılığa müşteki sıfatıyla ifade verdi.

FATİH TERİM'İN İFADESİNE BAŞVURULDU

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre; Teknik direktör Fatih Terim'in ise bugün İstanbul Adliyesi'ndeki soruşturma savcılığında müşteki sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Soruşturma kapsamında diğer müştekilerin ifadelerinin de alınması bekleniyor.