Fatıma Zehra Öz Kütahya\'da İl Birincisi Oldu

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi öğrencisi Fatıma Zehra Öz, okullar arası okçuluk müsabakalarında il birincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği okullar arası okçuluk müsabakalarında, Klasik Yay Genç Bayanlar kategorisinde Nafi Güral Fen Lisesi öğrencisi Fatıma Zehra Öz Kütahya birincisi oldu.

Fatıma Zehra Öz'ün İl birincisi olmasının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç, "Başarısından dolayı öğrencimizi, emeği geçen ailesini ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA