Fatma Sena Kolçak'ın Hedefi 2028 Olimpiyatları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fatma Sena Kolçak'ın Hedefi 2028 Olimpiyatları

Fatma Sena Kolçak\'ın Hedefi 2028 Olimpiyatları
08.08.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın madalya kazanan Kolçak, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda şampiyonluk hedefliyor.

Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 44 kiloda koparma ve silkmede altın madalya kazanan Fatma Sena Kolçak, tek hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda şampiyonluk olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 44 kiloda podyuma çıkan Kolçak, koparmada 56, silkmede 70, toplamda ise 126 kilo kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Konya Kuyulusebil Halter İhtisas Spor Kulübü sporcusu Kolçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak yurda döndüğünü ve bunun için de çok mutlu olduğunu belirtti.

Daha önce de dünya şampiyonasında 3'üncü olduğunu dile getiren Kolçak, "Şimdiki hedeflerim, gençler dünya, Avrupa ve 2028 yılında yapılacak olimpiyatlarda madalyalar almak." dedi.

Babasının yönlendirmesiyle haltere başladı

Kolçak, babasının eski bir halterci olduğunu fakat bazı nedenlerden dolayı halteri bıraktığını anlatarak, "Ağabeyim ile benim haltere devam etmemi istedi. Bu şekilde ikimiz de haltere başladık. Ağabeyim de ben de milli sporcuyuz. 4 yıldır bu sporu yapıyorum. Türkiye'de, Avrupa'da, dünyada ve farklı turnuvalarda şampiyonluk elde ediyorum. İnşallah daha nice şampiyonluklar kazanırım." diye konuştu.

Çok büyük hedeflerinin olduğunu vurgulayan Kolçak, "Allah nasip ederse büyükler kategorisinde daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum. Şu anda zaten profesyonel sporcu olarak geçiyorum ama ben daha iyisi olabileceğimin farkındayım. Daha iyisi de olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tek düşüncesi olimpiyatlar

Kolçak, olimpiyat şampiyonu Nurcan Taylan'ı örnek aldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Ablalarımızdan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Onlar bizi her zaman destekliyor. Bu nedenle çok mutluyuz. Bu da gurur verici. 2028'de Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. İnşallah hedefim şampiyonluk. Orada bir madalya bile alsam yeter ama ben ülkemi eni iyi şekilde temsil etmek, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Şu anda bundan başka düşüncem yok."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Los Angeles, sivas, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatma Sena Kolçak'ın Hedefi 2028 Olimpiyatları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı Hem mesleği hem de son hali şaşırttı Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
İş dünyası temsilcileri KOBİ’nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
Selçuk Alagöz’e İstanbul’da son veda Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı

11:02
Ardahan’da durum vahim 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
10:42
Baykar Anadolu’daki ilk üretim üssünü kuruyor Şehir belli oldu
Baykar Anadolu'daki ilk üretim üssünü kuruyor! Şehir belli oldu
10:10
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
15:32
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ’’Maaşlı çalışmaktan daha cazip’’
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''
15:31
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
15:28
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4’e katlandı Adım atacak yer yok
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:19
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
15:16
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
15:03
Duyunca şaşıracaksınız Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu
Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 11:24:20. #7.12#
SON DAKİKA: Fatma Sena Kolçak'ın Hedefi 2028 Olimpiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.