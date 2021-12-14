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Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın - Son Dakika

Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın

14.12.2021 10:40
Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep'e 3-2 kaybeden Fenerbahçe'de taraflar artık isyan noktasında. Fenerbahçe maçlarını coşkulu şekilde izleyen ünlü piyanist Fazıl Say, adeta çıldırdı. Samatta için yastıkları döven Say, bu kez hedefine Gustavo'yu aldı. Say, "Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı" sözleriyle tepki gösterdi.

Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları azalmaya başladı. Gaziantep'e 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler'de en büyük tepkiyi Luiz Gustavo gördü.

TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Sarı-Lacivertli taraftarlar, oyun sistemine uymadığını düşündüğü Gustavo'nun artık oynamasını istemiyor. Bu konuda en büyük tepki koyu Fenerbahçeli piyanist Fazıl Say'dan geldi.

Fazıl Say bu kez tam çıldırdı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın

"KEŞKE GUSTAVO SAKAT KALSAYDI"

Ünlü piyanist Say, "Adamlar 49 metreden çakıyor gol oluyorsa bunda Ali Koç'un ne suçu var bilemedim. Ne yapsın? Antep'te sahayı mı uzatsın genişletsin? Gustavo neden oynadı hala anlamıyorum. Ve kızıyorum. Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı…" sözierlyle isyan etti.

Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın

Fenerbahçe, Gaziantep, Fazıl Say, Beethoven, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın - Son Dakika
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