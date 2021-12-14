Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın

Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları azalmaya başladı. Gaziantep'e 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler'de en büyük tepkiyi Luiz Gustavo gördü.

TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Sarı-Lacivertli taraftarlar, oyun sistemine uymadığını düşündüğü Gustavo'nun artık oynamasını istemiyor. Bu konuda en büyük tepki koyu Fenerbahçeli piyanist Fazıl Say'dan geldi.

"KEŞKE GUSTAVO SAKAT KALSAYDI"

Ünlü piyanist Say, "Adamlar 49 metreden çakıyor gol oluyorsa bunda Ali Koç'un ne suçu var bilemedim. Ne yapsın? Antep'te sahayı mı uzatsın genişletsin? Gustavo neden oynadı hala anlamıyorum. Ve kızıyorum. Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı…" sözierlyle isyan etti.