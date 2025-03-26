Federasyon Başkanı taraftarla kavga etti - Son Dakika
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Spor

Federasyon Başkanı taraftarla kavga etti

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Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa, Uruguay maçının ardından bir taraftarla kavga etti. O anlar kameraya yansıdı. Costa, kendisini görüntüleyenlere tehditler savuran Costa, eylemleriyle taraftarların tepkisini çekti.

26.03.2025 11:47
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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya, sahasında Uruguay'ı ağırladı. Ancak karşılaşma, sahada oynanan futboldan çok bitiş düdüğünün ardından yaşananlarla gündeme geldi.

MAÇ BİTTİ ORTALIK KARIŞTI

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa, maçın ardından tribünlerde bazı taraftarlarla tartışmaya başladı. İki taraf arasında başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı.

FEDERASYON BAŞKANI TARAFTARLARLA KAVGA ETTİ

Federasyon başkanı Costa, taraftarlarla kavga etmeye başladı. Kendisini görüntüleyenlere tehditler savuran Costa, yaptıklarıyla izleyenlerin tepkisini çekti.

Federasyon Başkanı taraftarla kavga etti

Uruguay, Bolivya, Futbol, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Federasyon Başkanı taraftarla kavga etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • BURAK HANZADE:
    akp zihniyeti heryrde 6 3 Yanıtla
  • Resul Bey:
    kuduz köpek gibi tipe bak bizde de var ya cemal midir nedir her yerde fırlıyor aynı ona benziyor tipi lan 0 0 Yanıtla
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