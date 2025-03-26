Federasyon Başkanı taraftarla kavga etti

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya, sahasında Uruguay'ı ağırladı. Ancak karşılaşma, sahada oynanan futboldan çok bitiş düdüğünün ardından yaşananlarla gündeme geldi.
Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa, maçın ardından tribünlerde bazı taraftarlarla tartışmaya başladı. İki taraf arasında başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı.
Federasyon başkanı Costa, taraftarlarla kavga etmeye başladı. Kendisini görüntüleyenlere tehditler savuran Costa, yaptıklarıyla izleyenlerin tepkisini çekti.
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