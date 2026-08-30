Federasyonlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Federasyonlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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TFF, TBF, TVF ve THF, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajlarda Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlar saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Aziz milletimizin dünya tarihine geçen bağımsızlık mücadelesinin simgesi 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu cennet toprakları ebedi vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin mesajında ise "104 yıl önce bu topraklarda yazılan destanın gururunu ilk günkü heyecanla yaşıyor, bağımsızlık meşalemizi aynı kararlılıkla taşımaya devam ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." denildi.

TVF'nin internet sitesinden paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi:

"Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığının en güçlü simgelerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer; milletimizin vatan sevgisinin, sarsılmaz inancının, birlik ve beraberlik ruhunun eşsiz bir göstergesidir. 30 Ağustos, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin temellerini güçlendiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

THF'nin mesajında ise "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu eşsiz zaferi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Federasyonlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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