Felipe Augusto Trabzonspor'da Zirveye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Felipe Augusto Trabzonspor'da Zirveye Ulaştı

Felipe Augusto Trabzonspor\'da Zirveye Ulaştı
25.02.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, Trabzonspor'da 11 golle kariyer rekorunu kırdı.

TRABZONSPOR'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, bordo-mavili formayla kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. Genç oyuncu, Avrupa'da 2 sezonda attığı gol sayısını Trabzonspor'da henüz ilk sezonunda geride bıraktı.

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Felipe Augusto, performans grafiğini her sezon yukarı taşıdı. Brezilya'dan Avrupa'ya uzanan kariyer yolculuğunda istikrarlı gelişim gösteren genç oyuncu, özellikle bordo mavili formayla yaptığı skor katkısıyla dikkat çekti. Brezilya Ligi'nde 2021 yılında Corinthians formasıyla 4 maça çıkan Felipe Augusto gol kaydedemedi. Augusto, 2022 sezonunda yine 4 maçta görev yaptı ve gol ya da asist üretemedi. Brezilyalı golcü, 2023 yılında aynı takımda 5'i ilk 11'de olmak üzere 21 karşılaşmada forma giyip, 2 gol kaydetti.

BELÇİKA LİGİ'NDE İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

2023-24 sezonunda Belçika Pro Ligi ekiplerinden Cercle Brugge'a transfer olan genç oyuncu, ilk Avrupa sezonunda 10'u ilk 11 olmak üzere 18 maçta görev alıp, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 2024-25 sezonunda ise 27'si ilk 11 olmak üzere 48 maçta sahaya çıkan Augusto; 7 gol, 5 asitlik katkı sağladı.

BORDO-MAVİLİ FORMAYLA ZİRVEYE ÇIKTI

Bordo mavili formayla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa dahil olmak üzere 26 maçta görev alan Felipe Augusto, bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de sahaya çıkıp, toplam 11 gol kaydetti. Gollerinin 1'ini Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a atan genç oyuncu; Kasımpaşa, Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Başakşehir FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandırdı. Gençlerbirliği maçında ise 2 gol attı. Belçika'da iki sezonda 9 gol atan oyuncu, Trabzonspor'da henüz ilk sezonunda 11 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

Bu sezon ayrıca 3 şutu direkten dönen Felipe Augusto, toplam 38 şut çekti. Bu şutların 22'sinde isabet sağlayan oyuncu yüzde 58'lik isabet oranı yakaladı. Maç başına 1,73 şut ortalamasıyla oynayan genç futbolcu, hücum hattındaki etkinliğiyle teknik heyetin en önemli kozlarından biri haline geldi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Felipe Augusto Trabzonspor'da Zirveye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
Abdullah Kavukcu’dan ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına yanıt Abdullah Kavukcu'dan ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına yanıt
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan CHP lideri Özgür Özel’e “Terörsüz Türkiye“ ziyareti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Terörsüz Türkiye" ziyareti
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:56
Galatasaray’ı yenen takıma FIFA’dan şok ceza
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza
11:49
Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı
11:31
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar 7 ayda bitti
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 13:08:06. #7.12#
SON DAKİKA: Felipe Augusto Trabzonspor'da Zirveye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.