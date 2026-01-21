Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki - Son Dakika
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki

21.01.2026 18:40
Terör örgütü SDG'nin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik yapılan saygısızlığa Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo da tepki gösterdi. Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı ile asker selamı verdiği bir fotoğraf paylaşan Melo, ''ikinci vatanım olan Türkiye'de yaşanan ve kutsal Türk bayrağına yapılan saldırı beni derinden yaralamıştır'' dedi.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik düzenlediği hain saldırı büyük infial yarattı. Olay, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı bulurken, birçok spor kulübü yaşanan hain saldırıya tepki gösterdi.

MELO'DAN HAİN SALDIRIYA TEPKİ

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo da Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi. Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı ile asker selamı verdiği bir fotoğraf paylaşan Melo, 'Bir ülkenin en kıymetli değeri bayrağıdır. İkinci vatanım olan Türkiye'de yaşanan ve kutsal Türk bayrağına yapılan saldırı beni derinden yaralamıştır. Hiçbir ülkenin bayrağı yere indirilmemeli.' ifadelerini kullandı.

MELO'NUN BU HAREKETİ TAKDİR TOPLADI

Paylaşımında ayrıca Türk bayrağı ve kalp emojisi de ekleyen Felipe Melo'nun bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni alırken, Brezilyalı oyuncunun bu düşünceli hareketi büyük takdir topladı.

    Yorumlar (3)

  • Serkan Tuna Serkan Tuna:
    adam adam 20 3 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    chplilerden daha milliyetçi 12 8 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Eyvah Atatürk posterli poz vermiş. Şimdi hoplar bazıları :)) 1 3
