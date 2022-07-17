Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu

Fenerbahçe Beko ile sözleşmesini tamamlayan Nando De Colo, ülkesinin takımlarından ASVEL'e transfer oldu. Fransız oyun kurucu, sarı-lacivertlilerden ayrılış sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"2 KULÜPLE DAHA GÖRÜŞÜYORDUM"

Sporx'in Fransız basınından aktardığı habere göre, De Colo "ASVEL, projesiyle beni etkilemeyi başardı. Açıkçası 2 kulüple daha görüşüyordum; Monaco ve Valencia. Ancak ikisinin de Euroleague'deki devamlılıklarının henüz belli olmaması beni şüpheye düşürdü. Önümde sadece ASVEL ve Fenerbahçe'de devam etme seçenekleri kalmıştı." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE ÇOK KARIŞIKTI"

Fenerbahçe Beko'da oynadığı dönemi değerlendiren Fransız basketbolcu, "Fenerbahçe'de 3 yıl geçirdim, orası çok karışıktı. Her yıl koç ve ekibi değişiyordu ancak buna rağmen son sezon Türkiye Ligi'ni kazanmayı başardık. Bir şeyler inşa etmek ve zirveye oynamak istiyorsanız her şeyi yıkıp baştan yapmaya çalışmanın çok iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. ASVEL'in fazla Euroleague tecrübesi olmasa da play-off için mücadele eden bir ekip. Burada olduğum için mutluyum." dedi.