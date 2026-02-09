Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de iz bırakan Emmanuel Emenike, futbol kariyerinin ardından ülkesinde dikkat çeken bir projeye imza attı. Emenike, Nijerya'da kendi adını verdiği özel bir hastane açtı.
Nijerya'da faaliyete başlayan Emenike Hospital, modern sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor. Özel hastanenin, bölgedeki sağlık altyapısına katkı sağlaması ve yerel halkın sağlık hizmetlerine erişimini artırması amaçlanıyor.
Futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarıların ardından farklı alanlara yönelen Emmanuel Emenike, sağlık sektörüne yaptığı bu yatırımla ülkesinde sosyal sorumluluk örneği sergiledi.
Son Dakika › Spor › Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)