Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

09.02.2026 13:47
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, futbol kariyerinin ardından Nijerya'da kendi adını taşıyan bir hastane açtı. Modern sağlık hizmetleri sunmayı hedefleyen Emenike Hospital, bölgenin sağlık altyapısına katkıda bulunmayı ve yerel halkın sağlık hizmetlerine erişimini artırmayı amaçlıyor.

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de iz bırakan Emmanuel Emenike, futbol kariyerinin ardından ülkesinde dikkat çeken bir projeye imza attı. Emenike, Nijerya'da kendi adını verdiği özel bir hastane açtı.

"EMENIKE HOSPITAL" HİZMETE GİRDİ

Nijerya'da faaliyete başlayan Emenike Hospital, modern sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor. Özel hastanenin, bölgedeki sağlık altyapısına katkı sağlaması ve yerel halkın sağlık hizmetlerine erişimini artırması amaçlanıyor.

FUTBOL SAHASINDAN SAĞLIK SEKTÖRÜNE

Futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarıların ardından farklı alanlara yönelen Emmanuel Emenike, sağlık sektörüne yaptığı bu yatırımla ülkesinde sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • emrah bakansız emrah bakansız:
    helal olsun sana emenoke 20 1 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    güzel ve anlamlı bir hareket tebrikler eöenike türkiyede ise futbolcular banka fonlarına faize illegal bahise yöneliyorlar... 6 0 Yanıtla
  • Necati Çolak Necati Çolak :
    Oooo altından varaklı taraklı hastane 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
