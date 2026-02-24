Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi

Süper Lig'in 23. haftasında 90+11'de gelen golle 1-1 sona eren Fenerbahçe – Kasımpaşa maçının ardından dikkat çeken bir an yaşandı.
Stadyumdan ayrılırken görüntülenen ünlü oyuncu Şevket Çoruh'a, "Şevket Bey maçla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Çoruh, bu soruya kısa ve net bir şekilde, "Bir şey söylemek istemiyorum kardeşim" yanıtını verdi.
Sinirli olduğu görülen Çoruh, kısa cevabının ardından hızla bulunduğu yerden uzaklaştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
