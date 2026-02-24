Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi - Son Dakika
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi

Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
24.02.2026 16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, maç sonrası ''Şevket bey ne söylemek istersiniz maçla ilgili?'' şeklindeki soruya ''Bir şey söylemek istemiyorum kardeşim''yanıtını verdi. Sinirli olduğu gözlenen Çoruh, bu kısa yanıttan sonra hızla oradan uzaklaştı.

Süper Lig'in 23. haftasında 90+11'de gelen golle 1-1 sona eren FenerbahçeKasımpaşa maçının ardından dikkat çeken bir an yaşandı.

"BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM KARDEŞİM"

Stadyumdan ayrılırken görüntülenen ünlü oyuncu Şevket Çoruh'a, "Şevket Bey maçla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Çoruh, bu soruya kısa ve net bir şekilde, "Bir şey söylemek istemiyorum kardeşim" yanıtını verdi.

OLDUKÇA SİNİRLİYDİ

Sinirli olduğu görülen Çoruh, kısa cevabının ardından hızla bulunduğu yerden uzaklaştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    nazar çıktı CANIN SAGOLSUN FENERBAHÇEM 13 38 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    avrupada olsa insan roportaj verir bizde bir hava bir hava yenildiysen yenildin gecmis olsun der devan edersin. karsindki insamda meslegini yapiyor saygii 13 4 Yanıtla
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Buda haber oldu şimdi öylemi? 14 0 Yanıtla
  • Gs190581 Gs190581:
    Yani cvp vermek zorunda değil bişey söylemek istemiyorum dediyse ısrar etmeye gerek yok işini yaparken rahatsız etmene ne gerek var 3 0 Yanıtla
  • 248612 248612:
    Ederinden çok değer verirseniz sizi it yerine koyar 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.