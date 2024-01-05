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Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi - Son Dakika
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Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi

Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai için Galatasaray, Victor Nelsson'un yerine transfer etmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin bu transferi reddetmesi üzerine Galatasaray, Macar oyuncunun menajerine olumlu yanıt verdi. Teknik direktör Okan Buruk da Szalai'nin takıma katılmasına onay verdi.

05.01.2024 - 11:48,  Güncelleme: 11:55
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Sezon başında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai için Galatasaray devreye girdi. Alman ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan yıldız futbolcunun, Victor Nelsson'un yerine transfer edilmesi amaçlanıyor.

FENERBAHÇE SICAK BAKMADI

Almanya'da mutsuz olan Macar oyuncunun menajerinden geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye "Geri getirebilirim" mesajı gelse de sarı-lacivertliler bu transfere sıcak bakmamıştı. Süper Lig için çalışmalarını sürdüren menajere olumlu yanıt Galatasaray'dan geldi.

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OKAN BURUK ONAY VERDİ

Teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılma ihtimali olan Victor Nelsson'un yerine Macar stoperin transfer edilmesine onay verdi. Hem savunmada hem de sol bekte görev alabilen deneyimli stoperi ikinci sol bek gibi de kullanmayı düşünen Buruk'un, yeni gelecek sol bekin alternatifi olma durumu nedeniyle Szalai'ye sıcak baktığı öğrenildi. 25 yaşındaki Szalai, bu sezon yalnızca 5 maçta forma şansı bulabildi.

Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
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