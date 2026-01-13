Fener taraftarını sevindiren görüntü! \'\'Transfer bitti\'\' yorumları yapılıyor

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe'nin temas kurduğu N'Golo Kanté'nin, sarı-lacivertli formayı gördüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde deneyimli orta sahanın yüzünün güldüğü ve oldukça olumlu bir ruh halinde olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Kanté'nin bu anları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Fenerbahçeli taraftarlar videonun altına "Transfer bitti", "Bu gülüş yeter", "Kanté geliyor" şeklinde çok sayıda yorum yaptı.

MENAJERİYLE KRİTİK GÖRÜŞME

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Kanté'nin menajeriyle özel bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli yönetimin bu görüşmede süreci netleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durum, transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

N'Golo Kanté, bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta forma giydi. 1842 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha 1 gol kaydetti.