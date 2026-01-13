Fener taraftarını sevindiren görüntü! ''Transfer bitti'' yorumları yapılıyor - Son Dakika
Fener taraftarını sevindiren görüntü! ''Transfer bitti'' yorumları yapılıyor

13.01.2026 09:03  Güncelleme: 09:06
Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı N'Golo Kanté'nin sarı-lacivertli formayı gördüğü anlara ait video ortaya çıktı. Fransız yıldızın yüzünün gülmesi ve heyecanlı hali, sosyal medyada ''Bu transfer bitti'' yorumlarını beraberinde getirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe'nin temas kurduğu N'Golo Kanté'nin, sarı-lacivertli formayı gördüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde deneyimli orta sahanın yüzünün güldüğü ve oldukça olumlu bir ruh halinde olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Kanté'nin bu anları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Fenerbahçeli taraftarlar videonun altına "Transfer bitti", "Bu gülüş yeter", "Kanté geliyor" şeklinde çok sayıda yorum yaptı.

MENAJERİYLE KRİTİK GÖRÜŞME

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Kanté'nin menajeriyle özel bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli yönetimin bu görüşmede süreci netleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durum, transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

N'Golo Kanté, bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta forma giydi. 1842 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha 1 gol kaydetti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 4857Fener 4857Fener:
    kante yaşı geçmiş bir oyuncu.fransa milli takımında izledim defalarca.aman aman bir oyuncu değil.fred varken gereksiz bence 9 5 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    başkan bizi şampiyon yap para umurumuzda değil. 4 2 Yanıtla
  • zafer1818 zafer1818:
    biri şuna anlatsın fb min futbolda şikeden başka ne başarısı var garibim bilmeyince böyle oluyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
