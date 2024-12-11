Fenerbahçe 0-2 Bilbao: İlk Yarı Sonucu

- UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - Athletic Bilbao: 2 (İlk yarı)
İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısını konuk takım 2-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Samet Akaydin'in, kaleci Dominik Livakovic'e geri pasında araya giren Gorka Guruzeta topla ceza sahası içine girdi. Guruzeta'nın, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ tarafına verdiği pasta Inaki Williams meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
27. dakikada Sofyan Amrabat'ın kaptırdığı topla ceza sahası içinde giren Gorka Guruzeta'nın kaleci Dominik Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.
42. dakikada Allan Saint-Maximin'in pasında topla buluşan Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışının sol tarafından plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
45. dakikada Ohian Sancet'in pasında sağ kanatta topu alan Inaki Williams'in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Mert Müldür, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Youssef En Nesyri
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Athletic Bilbao: Julen Agirrezabala, Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez, Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Ohian Sancet, Nico Williams (Alex Berenguer dk. 37), Gorka Guruzeta
Yedekler: Unai Simon, Daniel Vivian, Mikel Vesga, Alvaro Djalo, Unai Nunez, Inigo Lekue, Oscar de Marcos, Unai Gomez, Nico Serrano, Benat Prados, Adama Boiro
Teknik Direktör: Ernesto Valverde
Goller: Inaki Williams (dk. 5 ve 45) (Athletic Bilbao)
Sarı kart: Yeray Alvarez (Athletic Bilbao)
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe 0-2 Bilbao: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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