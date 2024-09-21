Fenerbahçe 0 - 2 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe 0 - 2 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup durumda bıraktı.

21.09.2024 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Dzeko'nun sol taraftan içeri çevirdiği topta Szymanski'nin ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören noktadan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada Kaan Ayhan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Yunus Akgün topla buluştu. Bu oyuncunun pasında Sara'nın kale önünden çektiği şutta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Yunus Akgün'ün Torreira'ya indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinden gelişine vuruşunda sağ kale direğine çarpan top, kaleci Livakovic'e de çarparak filelerle buluştu. 0-1

22. dakikada Szymanski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oosterwolde'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Muslera golü engelledi.

28. dakikada Yunus Akgün'ün sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Osimhen'in göğüs pasında Mertens'in sol çaprazdan aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

4+5. dakikada Maximin'in sol taraftan içeri çevirdiği topta Çağlar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Youssef En Nesyri, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Samet Akaydin, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batsuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Dominik Livakovic (dk. 20 k.k.), Dries Mertens (dk. 28) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe) Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan (Galatasaray)

Fenerbahçe 0 - 2 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu
Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Dominik Livakovic, Dries Mertens, Galatasaray, Fenerbahçe, Maç Sonucu, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe 0 - 2 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:54 Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı Mourinho’dan beyin yakan derbi yorumu Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
22:36 Derbinin özeti gibi kare Herkes Okan Buruk’un Mourinho’ya attığı bakışı konuşuyor Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor
22:28 Galatasaray’dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar
21:51 Derbide gülen taraf Aslan Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
21:05 Adana’yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Adana'yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:41 SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
09:25 Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı
09:11 Daltonlar çetesine operasyon 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:56 Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 23:09:27. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe 0 - 2 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement