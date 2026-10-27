Fenerbahçe, 18 maçta görev yapan İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, 18 maçta görev yapan İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını açıkladı

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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, 18 maçta takımın başında yer alan Kartal'ın ayrılma kararını yönetimle paylaştığını ve kararın karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de 18 Haziran'da dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

İsmail Kartal, son olarak ligde dün oynanan ve 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde görev yaptı.

Kaynak: AA
İsmail KartalFenerbahçeSporSon Dakika

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