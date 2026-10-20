Fenerbahçe 2-0 öndeyken Slavia Prag\'la 2-2 biten maçta taraftar Kartal\'ı istifaya çağırdı

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında son dakikada yediği golle puan kaybı yaşarken, tribünlerden "İsmail Kartal istifa" tezahüratları yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti. Müsabakada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin son dakikada yediği gol sonrası tribünlerden Teknik Direktör İsmail Kartal'a tepki yükseldi. Taraftarlar, "İsmail Kartal istifa" tezahüratları yaptı. Taraftarların tepkisi stat çevresinde de devam etti.