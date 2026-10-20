Fenerbahçe 2-0 öndeyken Slavia Prag'la 2-2 biten maçta taraftar Kartal'ı istifaya çağırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe 2-0 öndeyken Slavia Prag'la 2-2 biten maçta taraftar Kartal'ı istifaya çağırdı

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Fenerbahçe 2-0 öndeyken Slavia Prag\'la 2-2 biten maçta taraftar Kartal\'ı istifaya çağırdı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Son golün ardından tribünlerden teknik direktör İsmail Kartal'a istifa tezahüratları yükseldi, tepki stat çevresinde de sürdü.

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında son dakikada yediği golle puan kaybı yaşarken, tribünlerden "İsmail Kartal istifa" tezahüratları yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti. Müsabakada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin son dakikada yediği gol sonrası tribünlerden Teknik Direktör İsmail Kartal'a tepki yükseldi. Taraftarlar, "İsmail Kartal istifa" tezahüratları yaptı. Taraftarların tepkisi stat çevresinde de devam etti.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligiİsmail KartalSlavia PragFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe 2-0 öndeyken Slavia Prag'la 2-2 biten maçta taraftar Kartal'ı istifaya çağırdı - Son Dakika
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